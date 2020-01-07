واشنطن بين الانسحاب من العراق والمواجهة مع إيران

تسبب اغتيال واسنطن للفريق سليماني ورفاقه بوضعها أمام خيارات صعبة جداً في المنطقة ومن الواضح أنه لم يعد أمام واشنطن إلا خيارين لا ثالث لهما إما الإنصياع والانسحاب أو المواجهة.

آخر مستجدات الموقف الأمريكي أظهرت الإدارة الأمريكية في حالة من عدم القدرة على اتخاذ القرار أو الاتفاق عليه. ظهر هذا الأمر واضحا في تباين المواقف الداخلية لجهة الالتزام بقرار البرلمان العراقي بخروج قواتها، وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع العراق. فمن جهة وجهت قيادة التحالف رسالة رسمية أوضحت فيها عزمها الخروج من العراق، ومن جهة أخرى يعلن البنتاغون أنه لا يعتزم سحب قواته من هناك.

كيف يمكن أن نفسر هذا التخبط في التعاطي الأمريكي مع القرار العراقي؟

هل ستخرج القوات الأمريكية وتحت أي مسوغ وكيف؟

ما الذي يمكن ان يترتب على تعنت ادارة ترامب في عدم احترام القرار العراقي؟ ماهي أشكال وأوجه وحدود المواجهة المحتملة؟

يقول الكاتب الصحفي والخبير بالشأن الأمريكي ستيفن صهيوني أن "التخبط داخل الإدارة الأمريكية بدأ منذ اليوم الأول من تسلم ترامب سدة الحكم، وشهدنا عد كبي من الاستقالات داخل إدارته، و قرار اغتيال سليماني اتخذه لوحده ما وضع أمريكا في حالة حرب مع إيران، وهذا مخالف للدستور، أمراء الحرب في الإدارة الأمريكية ومن خلفهم اللوبي الصهيوني يريدون الحرب".

وعن شكل الرد الإيراني المتوقع قال صهيوني إن "إيران سوف ترد، وهذا سوف يزيد من التخبط الأمريكي، عدا عن ذلك نحن ننتظر في عام 2020 الإنتخابات الأمريكية وهي أحد أهم أسباب تصعيد ترامب ،وهذا معروف تاريخياً على أبواب كل إنتخابات يقوم الحزب الجمهوري بالتصعيد في مناطق مختلفة من العالم وشهدنا التصعيد مع الصين ومع روسيا وفي منطقة الشرق الأوسط"

وحول رضوخ الأمريكي لواقع خروجه من العراق قال صهيوني أنه" لا توجد أي نية حقيقية لترامب وإدارته من العراق إلا بالقوة ولن يعودوا إلى طاولة الحوار مع إيران إلا بالقوة، أو يمكن أن يحدث ذلك بعد أن يضمن ترامب النجاح في الإنتخابات ولا أظن أننا سوف نراه في سدة الحكم مرة ثانية ".

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

إعداد وتقديم نواف ابراهيم