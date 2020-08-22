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    الحسكة: حياة مليون نسمة مهددة بكارثة إنسانية والجعفري يطالب بتدخل دولي عاجل

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    يعيش أهالي محافظة الحسكة السورية منذ أكثر من أسبوع بدون مياه بعد أن قطعتها القوات التركية المحتلة ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية.

    مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، أطلع في اتصال هاتفي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الوضع المأساوي في المدينة وضواحيها جرّاء قطع مياه الشرب من محطة علوك والآبار المغذية لها.

    الجعفري أكد أن :"هذا السلوك العدواني التركي يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأن الوضع الناجم عن هذه الجريمة لا يحتمل لاسيما في ظل المناخ الحار وخطر انتشار جائحة كورونا، مطالباً الأمين العام بالتدخل بشكلٍ فوري وبذل مساعيه الحميدة لوقف هذه الجريمة".

    الشبكة السورية لحقوق الإنسان طالبت بتدخل دولي عاجل الدولي وإيقاف هذا الانتهاك لحقوق الإنسان، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان "العطش يخنق الحسكة" يطالب بوقف هذه الجريمة بحق الإنسانية".

    مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عطية العطية أفاد بأن :"الأهالي باتوا يفتحون آباراً في المنازل وفي الشوارع ولكن المياه غير صالحة للشرب وتهدد صحة السكان، ويقوم بعض التجار بملىء الخزانات من خلال صهاريج المياه، هناك معاناة كبيرة جداً في الحسكة وتل تمر مايهدد حياة أكثر من مليون إنسان من حياة الأهالي والنازحين القادمين من مناطق أخرى بخطر كبير. إن لم يعاد ضخ المياه خلال أقرب وقت ستحصل كارثة بشرية و إنسانية ،هناك جهود حثيثة يقوم بها الصديق الروسي في قاعدة القامشلي من خلال التواصل مع الجانب التركي لإعادة ضخ المياه".

    بدوره رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم قال: "ندين بشدة ماتقوم به تركيا كونه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تنتهك حقوق الإنسان،يجب تقديم  الفاعلين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى مجلس الأمن وفقا للمادة 39 ولميثاق الأمم المتحدة تقدير خطورة مايجري. قطع المياه هو قضاء على الحياة وهو يماثل استخدام السلاح النووي والذري ويتسبب في كوارث بيئية وإنسانية واجتماعية وخاصة في ظل الظروف الحالية مع انتشار جائحة كورونا. على مجلس الأمن والمنظمات الدولية التدخل الفوري. يجب تطبيق عادل لقوانين منع انتهاك حقوق الإنسان، نطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بالتدخل التركي في الشمال السوري ومدى مخالفة القوانين الدولية وخطره على الأمن والسلم الدوليين وتطبيق كل قوانين الأمم المتحدة ذات الصلة ومنع أسباب تهديد السلم والأمن الدوليين ومنها قطع المياه".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي...

    إعداد وتقديم : نواف إبراهيم

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