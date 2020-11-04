أكاديمي فلسطيني: عمليات الهدم والاستيطان في الأغوار خطيرة على قيام الدولة الفلسطينية

وقال إشتيه قامت سلطات الاحتلال "بهدم تجمع "حمصة البقيعة" في محافظة "طوباس" بشكل كامل. كما طال الهدم 70 منشأة وحظيرة للماشية، وترك 80 مواطنا بلا مأوى" واصفا ذلك بأنه "انتهاك جديد للقانون الدولي". وأضاف إشتيه "هذا تحد إضافي لنا وللمجتمع الدولي وتدمير ممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها".

قال أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد أسعد العويوي، إن

"دولة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في سياستها في عملية فرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني لمنع قيام كيان متصل في حدود 4 يونيو/ حزيران عام 1967. التوسع في الأغوار مسألة حساسة بالنسبة لمسقبل دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، التوسع والهدم وقلع الأشجار وشق الطرق يقطع أوصال الضفة الغربية ويمنع التواصل الجغرافي فيما بينها ويحصر الفلسطينيين في كنتونات منفصلة عن بعضها البعض لا تسمح فيما بعد بقيام كيان جغرافي موحد".

وأضاف العويوي "لا أعتقد أن نتائج الانتخابات الأمريكية ستؤثر إيجابا على القضية الفلسطينية. هذا واضح، نذكر جيدا في "كامب ديفيد 2" عندما ضغط الديمقراطيون في عهد الرئيس كلينتون على الرئيس الشهيد ياسر عرفات للقبول بالخطة الأمريكية لحل الصراع والتي بالحقيقة هي لا تختلف في جوهرها عن "صفقة القرن". المصالح الأمريكية بشقيها الجمهوري والديمقراطي متفقة تماما مع مسألة إبقاء الكيان الإسرائيلي الأقوى في المنطقة لفرض هيمنته على السياسات في الشرق الأوسط وفي الإقليم بشكل عام".

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم