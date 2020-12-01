حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي... التوقيت والهدف

صدرت في تركيا أوامر باعتقال 82 من أفراد الجيش، في إطار عملية تستهدف أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن المتهم بوقوفه وراء محاولة انقلاب عام 2016.

منذ ذلك الحين وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة تتواصل عمليات اعتقال أنصار فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب التي سقط فيها نحو 250 قتيلا. وكالة "الأناضول" قالت إن عملية الاعتقال شملت 39 إقليما، وألقي القبض بالفعل على 63 من المطلوبين.

الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو قال:

"الموضوع قضائي لا أكثر حسب ظني ولا أرى أن هناك شيئا خاصا بموضوع توقيت الاعتقالات فهي مستمرة منذ فترة ولكن بأعداد متناقصة جداً مما كانت عليه لما يسمى للمجموعات السرية. ربما هناك بعض القرارات لجهة التخوف من وصول بايدين لسدة الرئاسة والذي لديه انطباعات خاصة عن تركيا،فهم مازالوا يحتفظون بعبد الله غولن".

وأشار أوغلو إلى أن"غولن متهم مباشرة من الحكومة بالتخطيط وتنفيذ الانقلاب وبأدلة قدمت بأرقام كبيرة جداً للولايات المتحدة تثبت حسب وزير العدل التركي تورطه بهذه القضية، والتغلغل في مؤسسات الدولة واعتقال رئيس الأركان والقيادات العليا ومحاولة اغتيال الرئيس التركي قضايا خطرة جداً لايمكن المهاودة فيها، أما الخلاف مع أمريكا فهو يتعدى هذه القضية إلى ملفات أخرى، وبكافة الأحوال مثل هذه القضايا لا تؤثر على الوضع الداخلي خاصة في ظل تنسيق كبير بين المؤسستين العسكرية والسياسية".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم