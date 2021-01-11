جنرال يمني: وضع "أنصار الله" على لائحة الإرهاب سيضرب الاستقرار في المنطقة

بومبيو أشار إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير ملحوظ على الوضع الإنساني في اليمن"، مشددا على "وجود خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني وتوريد المساعدات إلى اليمن". كما أشارت مصادر إعلامية إلى إن "إدراج الحركة على القائمة السوداء يهدد بعرقلة محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة مع قدوم إدارة أمريكية جديدة".

الخبير بالشؤون السياسية والاستراتيجية العميد المهندس عبد الإله العزّي قال لإذاعة "سبوتنيك":

"اتخاذ هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة بهذا التوقيت يأتي لأنها على حافة الغرق في مشاكلها التي لم يسبق لها مثيل. هم يريدون أن يقلّموا أظفار إيران بداية من اليمن بالرغم من أن إيران ليس لها تدخلات في اليمن. ولو كانت اليمن كما يدعون ذراعاً لإيران لكانت إيران قدمت الدعم المالي للخروج من الكساد الذي تسبب به العدوان".

وأضاف العميد العزّي أن "الوضع الإنساني سوف يتأثر كثيرا في ظل الجوع وتدمير المدارس وبيوت الأبرياء. يجب على العالم أن يصحى ويعلم أن حركة "أنصار الله" هي حركة تكونت من لجان شعبية ومناصرين وهي تدافع عن الوطن، واليمن لديه رئيس وحكومة وجيش ولجان شعبية وليس فقط "أنصار الله" يدافعون عن الوطن، وهل دحر الأعداء والدفاع عن الوطن هو إرهاب في العرف الدولي".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم