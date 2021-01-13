عدوان إسرائيلي أمريكي على سوريا يعتبر الأوسع من نوعه... ماذا بعد؟

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة أمس بالتنسيق مع الأمريكي عدواناً جديداً على سوريا يعتبر الأوسع منذ بداية الحرب عليها.

هذا العدوان جاء بعد عدة غارات على مناطق الجنوب والداخل السوري خلال الفترة القريبة الماضية وسبقته عملية استطلاع جوي أمريكي إسرائيلي مكثفة جدا استمرت 10 ساعات، ويعتبر العدوان الأعنف كونه شمل مواقع عديدة للجيش العربي السوري والقوى الحليفة والرديفة له.

الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية عمر المعربوني يقول:

"المواقع التي استهدفت هي مواقع مشتركة للجيش العربي السوري وحلفائه وتحديدا " لواء فاطميون"، المواقع المستهدفة في دير الزور والبوكمال هي مواقع ذات طبيعة ترتبط بمنظومة القيادة والسيطرة ومنظومة الاستطلاع والأمن. التعاطي مع هذه الغارات يتم بالدفاع السلبي ولا يوجد أي تغيير بالتوازن على المستوى الاستراتيجي والخسائر لا تتجاوز البعد الموضعي".

وأضاف المعربوني "هذه الاعتداءات ترتبط بأصل المشكلة التي يعاني منها الكيان الإسرائيلي منذ أكثر من ثلاث سنوات أو أكثر، لأن المنطقة المستهدفة هي عقدة سيطرة أساسية على الطريق الرابط بين طهران وبيروت الذي يطلق عليه "خط الإمداد الاستراتيجي من طهران إلى لبنان". الغارات تتم بتنسيق تقني متقدم مع منظومات الولايات المتحدة بدءا من الأقمار الصناعية وطائرات الإستطلاع المبكر وبتنسيق مع الأردن أيضاً لأن مسار الطائرات المغيرة وصولاً إلى الحدود السورية العراقية يظهر ذلك".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم