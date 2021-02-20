العلاقات الإسرائيلية التركية على مفرق طرق

تأخذ عملية إعادة العلاقات الإسرائيلية التركية حيزا كبيراً من الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي، نظرا لزخم العمل على هذا الملف في هذا التوقيت.