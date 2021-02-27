خبير استراتيجي: الأمريكي سيستمر في تأجيج الصراع لمنع بقاء روسيا في الشرق الأوسط

عزت واشنطن قصفها في أول عملية عسكرية لإدارة جو بايدن بنى تحتية في شرق سوريا، بأنه جاء كرد على الهجمات الأخيرة على مصالح غربية في العراق.

المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، وصف عملية القصف بـ"الدفاعية"، موضحا أن الضربات دمرت "بنى تحتية عديدة تقع في نقطة حدودية تستخدمها "ميليشيات" مدعومة من إيران وخصوصاً "كتائب حزب الله". وقال كيربي إن "الضربات جاءت رداً على الهجمات الأخيرة على الطاقم الأمريكي وقوات التحالف في العراق ". هذه الضربة أتت بوقت ينتظر فيه الرئيس جو بايدن رداً من طهران قبل إعادة العمل بالاتفاق النووي.

الخبير العسكري الإستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس يقول "يبدو أن بايدين يريد أن يتعامل مع الملف الإيراني ومع الحضور الروسي و أراد أن يرسل رسالة بأنه حازم وسوف يستخدم النار والصراع المسلح للوصول إلى أهدافه . ومنهنا نتسائل هل هي مرحلة متطورة من مراحل الصراع ؟ وهل هي إستمرارا لسياسة ترامب لكن بأسلوب أخر أكثر فظاعة ودموية ؟ وهل أراد أن يرسل رسائل لدول الخليج ولإسرائيل بأنه مازال يحتفظ لهم بمكانتهم في المنطقة،و يقول لإيران أنه يريد العودة إلى الإتفاق النووي لكن بشروطه. و أن تنظيم "داعش"الإرهابي مازال محميا ويؤكد لجيوشه البديلة أنه مازال جاهزا للقتال في المنطقة وسيتدخل في اللحظة المناسبة "

وأضاف عباس "الأمريكيون يريدون البقاء في قلب مربع اقتصاد الطاقة العالمي حيث سوريا والعراق، وهم يعتقدون دائما أن قطع الطريق من التنف المحتلة الى البوكمال وصولا الى عين ديوار سوف يمنع وصول طهران الى بيروت وسوف يمنع موسكو من الوصول إلى مياه البحر المتوسط برا بدون أن تمر السفن الروسية عبر البوسفور والدردنيل التي ستصبح تحت الإدارة التركية عام 2023 ويقطع الطريق على روسيا من أن تصل إلى منطقة الخليج العربي سيما وأن الأمريكي أدرك أن علاقة روسيا بإيران سمحت لها بالوصول إلى منطقة الخليج والمحيط الهندي بشكل مباشر. الأمريكي سيستمر في صراعه ليمنع بقاء روسيا في الشرق الأوسط".

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