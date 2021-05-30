جنرال يمني: بعد عملية جيزان هناك ما سيفاجىء قوات التحالف إن لم يجنحوا للسلم

في عملية تعتبر الأولى من نوعها سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن على مناطق في جيزان في العمق السعودي على محور "الخوبة وادي جارة" من 3 مسارات رئيسية.

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تصريح له: "ما لم يتحقق السلام ستستمر عملياتنا في العمق وسيكون الرد أقسى مما هو حاصل".

الخبير بالشؤون السياسية والاستراتيجية العميد المهندس عبد الإله العزّي: "قوات التحالف تعلم البعد الإستراتيجي لهذه العملية، والأكثر من ذلك لدينا بنك من الأهداف التي يمكن من خلالها السيطرة على المناطق الاستراتيجية الحاكمة والمعسكرات ما يمكننا الوصول إلى ما بعد جيزان".

وأضاف العميد العزّي: "دول التحالف هي من يتعنت وتطالب من جهة بالسلام ومن جهة أخرى يضربون اليمن واقتصاده ويشددون خناق حصارهم على الشعب اليمني، لانثق بهم ولا بالولايات المتحدة والجهود التي يتكلمون عنها هي ذر للرماد في العيون، هم يكذبون ولم يتجاوبوا للجلوس على طاولة المفاوضات ووضع شروط قابلة للتفاهم والتنفيذ المباشر وكلما جنحنا للسلم كلما تباعدوا واعتدوا، نحن من يعتدى علينا وتهدم منازلنا وتدمر طرقنا ويقتل أطفالنا".

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إعداد وتقديم: نواف ابراهيم