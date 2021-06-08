ماذا وراء توقيت توجيه الاتهام لروحاني بانتهاك الدستور؟

صادق مجلس الشورى الإيراني بأغلبية 182 نائبا على اعتبار الرئيس ‎روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور، وتم تحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل".

يتهم روحاني بمخالفة مادتين من الدستور، تنصّان على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يوقع عليها الرئيس.

الخبير بالشأن الإيراني محمد غروي اعتبر أنه:

"لا يمكن الفصل بين ما يجري من أجواء انتخابية والبعد السياسي الذي يترتب على هذه الأجواء، مشيراً إلى أن هكذا إجراءات تأتي لتحقيق غايات سياسية وانتخابية، وللضغط على الرئيس روحاني "

وأضاف، "الأصوليون يسعون للسيطرة على السلطات الثلاثة، من خلال الدعم الكبير للمرشح رئيسي، ورئاسة الجمهورية هي السلطة الوحيدة التي لا زالت بيد الإصلاحيين. هناك ضغوط كبيرة لتغيير موازين القوى، سواء للتاثير مستقبلا على الداخل الإيراني، أو على الخارج وما يتضمنه من التأثير على الاتفاق النووي والمباحثات في فيينا".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم