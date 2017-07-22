منتدى التعليم والاستجمام يعقد في جامعة بلغورد الروسية

تستضيف جامعة بيلغورد الروسية منتدى شبابي صيفي بعنوان "التعليم والاستجمام" يحضره وفود من شبابية من مصر وسوريا وفلسطين ودول اوروبي واسيوية وافريقية. من اجل توطيد العلاقات بين الشباب لأن ذلك من شأنه ان يضع الاسس للتواصل والصداقة في بناء المستقبل، ونحن في اشد الحاجة الى برامج للتعريف بالآخر.

© Sputnik. Alexey Danitshev منتدى بطرسبورغ : توطيد العمل المشترك في الشرق الأوسط

يقول ضيفنا الدكتور مسعد عويس بأن لغة الفن والثقافة والانشطة الفنية والمعارض والمتاحف فرصة للتعريف بالشباب وارساء ثقافة الحوار البناء وثقافة تعرف على الاخر، لأن الوقع الراهن محتاج الى الشباب والتعرف على بعضهم البعض من اجل ان يخططوا لمستقبلهم.

ويؤكد الدكتور مسعد

أن المعسكرات مؤسسة تختصر الزمن وتكتسب في المعسكرات خبرات اكثر من المحاضرات او الندوات فالشباب التي تحضر اليوم غدا هم يقودون بلدانهم وتبقى اواصر الصداقة بينهم وبالتالي ينعكس على العلاقات بين البلدان والمجتمعاتان الانشطة التي تقام في المعسكرات ترسي في اذهان وعقيدة الشباب الكثير من الجوانب الايجابية ونحن نتطلع الى ما بعد هذا اللقاء من خلال التواصل الاجتماعي والتفكير في كيفية بناء مستقبل مشرق.

يدعو الدكتور مسعد عويس الاعلام والاعلاميين الى تنمية الشخصية الثورية التي تدعو الا السلام والمحبة.