كاتبة عمانية تنال المرتبة الأولى في التصويت على أجمل امرأة على موقع "سبوتنيك"

نستضيف اليوم الكاتبة والمتحدثة في السعادة و تحفيز الذات ميمونة الوهيبي مؤلفة كتاب نحو جمال الروح و كتاب لأنك تستحق والتي قدمت العديد من المحاضرات التي تعٌنى بالتحفيز والوعي الفكري كما أجرت العديد من اللقاءات التلفزيونية أكدت فيها:

أن هناك نورا بعد الظلام وأملا بعد اليأس وانه بعد الضيق والكدر سوف تشرق روحك ايضا بالسرور والسعادة، وسيأتيك النور بعد الظلام، ولكن تحرك فقط وحرك الأمل بداخلك، وابحث عن الاسباب التي تجلب لك الرزق،

وتضع الوهيبية خارطة طريق للوصول إلى طريق السعادة:

عبر مسح دمعة طفل يتيم أو الذهاب إلى دور الايتام والعجائز وصلة الأهل والاتصال بالأصدقاء وغرس شجرة واطعام قط أو كلب.

وتؤكد أن أغلب الأمراض العضوية سببها الحزن والضيق، والحياة لحظات معدودات، دعونا نستثمرها ونجزئها إلى لحظات جميلة ونتلذذ بمتعتها، فالرياضة تنشر في الجسد هرمونا يدعى الاندروفين هو المسؤول عن الشعور بالسعادة، فإن كنت تعاني من الحزن ولاتعرف مصدره، فتوجه إلى الطبيعة وتأمل قدرة وإبداع الخالق.

م ك لابد ان نذكر هنا ان ميمونة تصدرت تصويت موقع اذاعة وكالة الانباء الروسية لأجمل النساء العرب التي يعملن في المجال السياسي أو الثقافي والإنساني، وحصلت الاستاذة ميمونة الوهيبي على المرتبة الأولى في التصويت.