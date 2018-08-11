الأعمال الخيرية في العالم العربي

تترأس آسيا قاسم، وهي سيدة أعمال خيرية، مؤسسة جمعية خيرية لرعاية المسنين ، ومؤسسة المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية، تعنى بالمؤتمرات والحوارات وأعمال الخير وتقريب شعوب الأرض والتشجيع على التسامح والتعايش، ولو لم ألتق بهذه السيدة بنفسي لما عرفت أن هذه الصفات الحميدة يمكن أن تجتمع في شخص واحد، شخص يؤمن بالله وبكرمه وبرحمته، إيمانها القوي بالله يعطيها الشجاعة والحكمة.

السيدة آسيا قاسم كانت في موسكو لتنظيم مؤتمرها الثاني في بداية سبتمبر/أيلول للحوار بين الحضارات والتعايش على هذه الأرض الواسعة التي ضاقت بأهلها من كثرة المآسي والحروب والضغينة والتعصب والشوفينية. تحت عنوان الدعوة الى السلام بين شعوب الأرض والتقارب بين الحضارات والأديان والثقافات ستنطلق هذه المسيرة بمشاركة كبار الشخصيات سياسية ودينية وأدبية وفنية وإعلاميين من الوطن العربي ومن روسيا.

آسيا قاسم حمامة سلام تحمل رسالة المحبة وتطوف بها في الأرض، عسى أن تجد آذانا صاغية قبل فوات الأوان.