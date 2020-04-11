الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا في المجتمع المصري

ما زال فيروس كورونا المستجد ينتشر في جميع أنحاء العالم، مخلفا آلاف الإصابات الجديدة، ومئات الوفيات كل يوم. وبسبب هذا الوباء تعيش مدن كاملة حالة عزلة وإغلاق تام وتم إلغاء الرحلات الجوية والأحداث الدولية والمهرجانات السنوية .

بعض البلدان لربما تمكنت، من احتواء الانتشار المفاجئ للفيروس، ونجحت في إدارة انتشار الفيروس، لأنها تصرفت بسرعة واستباقية وطبقت سياسات مبتكرة. بينما اخفقت بلدان أخرى وحدث انفلات صحي للجائحة.

يقول خبراء الصحة العالمية إن أفضل الطرق المتبعة هي العزل الاجتماعي وعدم الاختلاط للتقليل من نسبة العدوى واعطاء الفرصة للقطاع الصحي للاستعداد لمواجهة الجائحة بالاضافة إلى التشخيص المبكر للمرض.

لكن مثلما للعزل الصحي آثارا إيجابية على إبطاء من زحف الوباء إلى بيوتنا له أثاره السلبية فمثلا نشرت بعض الدراسات في بعض البلدان عن زيادة ظاهرة العنف المنزلي وظاهرة الطلاق وإلى آخره من ظواهر اجتماعية بدأت تطفو نتيجة الأزمات الاقتصادية والنفسية وربما الخوف من المجهول، لأنه حسب خبراء، مازالت مجهولة كل التفاصيل عن هذا الفيروس الفتاك.

عن الحالة التي يعيشها المجتمع المصري في ظل انتشار كورونا تؤكد ضيفة البرنامج دكتورة نسرين البغدادي استاذ علم الاجتماع في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضوة المجلس القومي للمرأة، تؤكد أن المجتمع والحكومة تتعاونان في مواجهات التحديات التي تواجه الممجتمع المصري أثناء هذه الجائحة.

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