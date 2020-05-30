لبنان وتحديات مقبلة في ظل انتشار كورونا في المخيمات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا مما يرفع عدد المصابين إلى أكثر من ألف مصاب، في وقت تم فيه تأكيد تسجيل إصابات بين اللاجئين في المخيمات شرق البلاد.

وقد أفادت ليزا ابو خالد المتحدثة بإسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وجود اصابات جديدة بين اللاجئين السورين شرق لبنان في بلدة مجدل عنجر.

من جهة أخرى، بدأت وزارة الداخلية اللبنانية بتطبيق قرار إلزامي بإستخدام الكمامات، فيما باشرت وزارة الصحة بتوزيعها مجانا على المواطنين وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنه "تطبيقا لقرار وزير الداخلية المبني على توصيات لجنة متابعة التدابير الوقائية من فيروس كورونا، ستنظم قوى الأمن الداخلي اعتبارا من يوم الجمعة محضر ضبط من الفئة الأولى من قانون السير، وقيمته 50 ألف ليرة لبنانية بحق كل شخص لا يضع كمامة واقية، مشددة على ضرورة التقيد بنظام المفرد والمزدوج لسير السيارات، وبعدد الركاب المحدد لكل نوع منها.

كما أعلن وزير الصحة اللبناني حسن حمد في وقت سابق أنه سيتم توزيع مليون كمامة مجانا بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية، قائلا إن "استخدام الكمامات والالتزام بمسافة التباعد الآمنة، من مسلمات الرحلة الواعية لعودة الحياة إلى طبيعتها".

لكن السؤال هل هذا كاف للحد من انتشار كورونا خاصة في مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان والتي يصعب فيها اتخاذ الاجراءات الوقائية.

ضيفة البرنامج المديرة التنفيذية لجميعة "بيوند" ماريا عاصي تحدثت عن الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان وناشدت المجتمع الدولي بتقديم مساعدات في المجال الصحي لتخطي هذه الجائحة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق