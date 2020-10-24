السعودية تطلق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

عقدت في الأسبوع الفائت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي نظمتها هيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشارك فيها أكثر من 200 خبير وصانع قرار في هذا المجال.

في أول يوم من القمة أعلنت المملكة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تطمح المملكة من خلالها إلى لعب دورٍ محوريٍ في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والعالم.

قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله الغامدي بأن :"هذه الاستراتيجية تهدف الى ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكفاءات المحلية في المجال. كما تسعى الاستراتيجية للوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، وإلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية، وتطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي. كما تهدف الاستراتيحية أيضا إلى جذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي".

الاستاذة غادة طنطاوي رئيس مجلس إدارة مجلة "غولدن بريس" السعودية أكدت ان إدخال الذكاء الاصطناعي الى قطاعات العمل الحكومية والخاصة لن يؤثر على سوق العمل لأنه سيلغي بعض الوظائف الا أنه سخلق فرص عمل جديدة وربما أكثر من السابقة بشرط أن يتم إعداد الكادر وتأهيله للعمل في هذا المجال ولمواكبة التطورات العالمية في الذكاء الصناعي.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

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