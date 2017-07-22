تحذيرات أوروبية جديدة من عشرات الإرهابيين العائدين من مناطق الصراع

تحذيرات أوروبية جديدة من عشرات الإرهابيين العائدين من مناطق الصراع، والتي تم فيها القضاء على التنظيم الإرهابي، حيث أعلنت الشرطة الدولية (إنتربول) قائمة من 173 إرهابيا ينتمون لـ"داعش"، يُعتقد أنهم تلقوا تدريبات لتنفيذ هجمات في أوروبا، انتقاما للهزائم التي تعرض لها التنظيم في الشرق الأوسط

وتَلَقى الإنتربول معلومات جمعتها أجهزةُ الاستخبارات الأمريكية في العراق وسوريا، ساعدته في تحديد أسماء العشرات من المشتبه بتخطيطهم لهجمات في أوروبا، حسبما أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية.

محمد أبو العينين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، قال إن الأساس الذي اعتمدت عليه القائمة هو بعد هجرة أوروبيين أثناء تأسيس تنظيم "داعش"، والذي انهار الآن في سوريا والعراق، ولهم أصول أوروبية وتخشى أوروبا من استغلالهم في عمليات انتقامية يقوم بها التنظيم.

وأشار الخبير في الجماعات الإسلامية، فتحي المسعودي، إلى أن "التخوف موجود من قبل منذ بداية الحراك وخاصة في سورية فالعديد من الدول الاوروبية تتخوف من عودة هؤلاء المقاتلين، فهم مدربون تدريبا جيدا وكلنا يعلم ان الاعمال الارهابية التي وقعت في لندن او فرنسا او بلجيكا هم من العائدين من صفوف "داعش"، مشيرا أن البؤر التي تقع في الشرق الاوسط والدول العربية جزء كبير منها، سببه الدول الغربية التي تحاول في كثير من الأحيان أن تتدخل في هذه الدول، والدول الاوربية تعرف جيدا أن تدخلها أحدث فوضى صارت مرتعا لهذه التنظيمات.