ماذا تهدف أمريكا من بناء قواعد لها في شمال سوريا؟

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov سوريا: تحصين قاعدة طرطوس ضد عمليات التخريب

سياسات أمريكية في الشمال السوري لتكريس وجودها في سوريا لرسم واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط.

قواعد جديدة في سوريا بدلا من قاعدة أنجرليك التركية، لتعزيز وجود واشنطن العسكري، لأغراض عدة، أهمها خلق توازن مع الوجود الروسي، وضمان استقلالية دولة كردية مستقبلية والحفاظ عليها. هذا ما أكده عضو القيادة المركزية في الحزب الديمقراطي السوري، نبيل صافية، مشيرا أن المخطط الأمريكي لإنشاء قواعد في سوريا يخدم أهدافا عدة بعيدة المدى…

وقال عضو مجلس الشعب السوري، د. نبيل طعمه، إن هذا اعتداء على دولة ذات سيادة، وهو استمرار لأفعال الولايات المتحدة الاعتدائية، وهي تقوم بعدوان سافر على أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأشار أن الولايات المتحدة تحاول وضع موطيء قدم لها في تلك المنطقة، ويريدون عشرة أضعاف ما قامت به روسيا في سوريا، لكن روسيا جاءت بمعاهدة واتفاق مع القيادة السورية.

العميد محمد عيسى، الخبير العسكري والاستراتيجي، أكد أن التدخل الأمريكي في سوريا ليس شرعيا من الأساس، ولا يستند لأي معيار دولي، مشيرا أن الادارة الأمريكية لها مشغليها على الأرض وهم "داعش" والجماعات الإرهابية، وما تسميها المعارضة.

فإلى متى تظل واشنطن تنتهج سياسة أحادية الجانب رغم طلب الحكومة السورية بحل التحالف الدولي جراء جرائمه المتكررة؟ وما الأهداف التي تنشدها واشنطن من بناء تلك القواعد العسكرية إن صح التأويل؟

إعداد وتقديم: عبدالله حميد