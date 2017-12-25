ما هي الخيارات السورية الروسية في مواجهة التواجد الأمريكي في سوريا؟

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا بعد القضاء على تنظيم "داعش" في أراضي البلاد غير قانوني ويعيق التسوية السياسية ويهدد وحدة البلاد.

وأكد لافروف في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن موسكو سوف تستمر في مساعدة السوريين على تطبيع الوضع واستعادة الأمن والسلام داخل بلادهم، مضيفا أن الطرف الروسي يذكر زملاءه الأمريكيين مرة تلو أخرى بعدم شرعية أنشطتهم العسكرية في سوريا من ناحية القانون الدولي.

وقال تيمور دويدار، المحلل السياسي الروسي، "لا بد من إلقاء النظر من الجانب الأمريكي في تواجدهم في سوريا، لأنه غير شرعي ويعيق الحراك السياسي، ويقوم بدعم مجموعات مسلحة ترفض سيطرة الدولة السورية".

وأكد د. عقيل محفوظ، الأكاديمي والباحث السياسي السوري، أن "واشنطن لا تهتم كثيرا لكون وجودها في سوريا شرعي أو لا، هي تدخلت بأشكال مختلفة في الأزمة السورية، ليس فقط بتواجدها العسكري في شمال وشرق البلاد، وهي تريد حجز مكان لنفسها في عمليات التسوية المزعمة للأزمة السورية".

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد