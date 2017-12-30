هل تشهد ليبيا انتخابات أم "تفويضا" للجيش؟

القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أشار إلى إمكانية اللجوء إلى خيار التفويض، إذا ما استنفدت كل الوسائل في انتقال السلطة سلمياً عن طريق انتخابات نزيهة.

وأعلن حفتر أنه يؤيد إجراء الانتخابات في 2018 والتي طالبت بها القوى السياسية والمجتمع الدولي. وفي لقاء تلفزيوني، رفض حفتر ما اعتبره "دعاية مغرضة بأن القيادة العامة تقف ضد أي حل سياسي، وتعرقل الجهود السلمية المحلية والدولية.

ويرى المشير حفتر أن "الحل في ليبيا هو أن يختار الليبيون رئيسا لبلدهم ونوابهم عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة"، داعياً "كل الليبيين من الفئات العمرية، المسموحِ لها بالمشاركة في العملية الانتخابية، إلى التسجيل في سجلات الناخبين".

وقال سعيد إمغيب، عضو مجلس النواب الليبي، "هناك من يعمل على إفشال العملية الانتخابية القادمة إذا لم يضمنوا وجودهم". مشيرا أن حديث المشير حفتر حتى يجبرهم على إجراء الانتخابات، وإلا سيكون التفويض أمر حتمي.

وأكد رجب بن غزي، الإعلامي والمحلل السياسي الليبي، أن "الحل السياسي والحل السلمي وحل الانتخابات هو الحل الأخير في ليبيا"، مشيرا أن الجيش رأى أن الشعب الليبي أصبح يطالب بإجراء الانتخابات كحل للخروج من الأزمة الليبية.

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد