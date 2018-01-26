عفرين... تركيا تصعد وأمريكا تحذر

الضيوف: رسول طوسون، عضو البرلمان التركي السابق، وتوم حرب، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي

© Sputnik. Aleksei Druzhinin بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في عفرين السورية

خلاف يلوح في الأفق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على أثر العملية العسكرية التركية "غصن الزيتون" في مدينة عفرين السورية.

وكانت وسائل إعلام تركية نسبت لوزير الخارجية التركي جاويش أوغلو قوله إن وزير الخارجية الأمريكي اقترح إقامة منطقة آمنة مساحتها 30 كيلومترا على الحدود بين تركيا وسوريا. فيما علق جاويش أوغلو، بأن "الثقة مفقودة بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة".

من جانبه حضّ الرئيس الأمريكي تركيا على وقف التصعيد والحد من أعمالها العسكرية في عفرين، وتفادي أي عمل قد يتسبب بمواجهة بين أنقرة وواشنطن.

لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعهد بمواصلة الهجوم الذي تشنه أنقرة في شمال سوريا على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة، وذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة للمنطقة الحدودية. واكد أن الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية سيتواصل "حتى تحقيق النتيجة" المرجوة منه.

وقال رسول طوسون، عضو البرلمان التركي السابق، إن "تركيا حذرت منذ شهور أن هناك عمليات إرهابية تهدد الأمن القومي التركي، وفي العام الماضي فقط وقع 700 حادث إرهابي، انطلقت من عفرين إلى تركيا".

وأوضح توم حرب، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أن الأوضاع تتوتر بين تركيا والولايات المتحدة، ويهم الولايات المتحدة بأن لا تتدخل تركيا عسكريا وتقتل أبرياء في عفرين ومناطق أخرى قد تنتقل إليها تركيا".

إعداد وتقديم: عبدالله حميد