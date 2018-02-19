هل يذهب نتنياهو بعيدا في مواجهة إيران رغم أزماته الداخلية؟

الضيوف: د. حكم أمهَز، الخبير في شؤون الشرق الأوسط؛ وعلاء الفار، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية

© Sputnik. Ronald Zak إيران ردا على نتنياهو: سنحول تل أبيب إلى ركام إذا هاجمتمونا

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"التحرك" ضد إيران لمنعها من إقامة "وجود عسكري دائم في سوريا"، مضيفا أن "إيران هي أكبر تهديد للعالم.

قال بنيامين نتنياهو، في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، إنه سيواصل منع إيران من "إقامة وجود عسكري في سوريا" وسنتحرك ضدها إذا لزم الأمر، وليس ضد وكلائها فحسب، محذرا طهران من اختبار عزم إسرائيل.

من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كلمة نتنياهو بأنها "سيرك هزلي" بعد أن هدد طهران برد عنيف حال شنت هجوما من سوريا على إسرائيل.

وقال د. حكم أمهَز، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، إن تهديدات نتنياهو بالتلويح بالتحرك ضد إيران وليس وكلائها، يعني إيران بالتحديد وهي رأس "محور المقاومة" التي تضم إيران وسوريا و"حزب الله" والفصائل الفلسطينية.

وأشار أمهز إلى أن محور "المقاومة" الآن كتلة واحدة وليس كما كان في السابق، بمعنى أن أية مواجهة مع إسرائيل ستكون شاملة وعلى عدة جبهات.

من جانبه، قال علاء الفار، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إنه "على المستوى الداخلي في إسرائيل ليس فقط التوتر مع إيران هو ما يثير حفيظة الداخل الإسرائيلي، لكن أيضا ملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو وهو ما يهدد مستقبل حزب "الليكود".

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد