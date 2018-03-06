زعيم كوريا الشمالية مستعد لإجراء حوار مع نظيره الجنوبي

© REUTERS/ KCNA زعيم كوريا الشمالية يرغب في تحسين العلاقات مع الجنوب

قالت كوريا الشمالية إنها مستعدة للتخلي عن سلاحها النووي، في حال ضمان أمنها. وأشارت الرئاسة الكورية الجنوبية أن جارتها الشمالية لا تعتزم القيام بتجاربَ نووية وأي أعمال استفزازية ، وأعلنت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عن اتفاق لعقد قمة بين الرئيسين في أبريل المقبل. وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية إن البلدين اتففتا على إنشاء خط اتصال مباشر بينهما.

وأكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تعرب عن رغبتها بخوض حوار مفتوح مع الولايات المتحدة حول مسألة نزع السلاح النووي وتسوية العلاقات، بعد أن التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وفد كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ.

وقال د. مغازي البدراوي، المتخصص في العلاقات الدولية، إن "العالم يرحب بما يحدث من تقارب بين الكوريتين ولكن هناك من لا يريده إطلاقا"، مشيرا أن هذا "يحسن من صورة كوريا الشمالية وزعيمها، ويعكس الصورة التي أحدثها الغرب وأمريكا ضد بيونغ يانغ، وما يحدث الآن بين الكوريتين يُحبط الدعاوى الأمريكية". وأوضح أن "الدعاية الأمريكية ضد كوريا الشمالية هدفها خلق الفزاعة الكورية في تلك المنطقة في شرق آسيا، تمهيدا لتثبيت التواجد الأمريكي والقواعد الأمريكية في اليابان وكوريا الجنوبية".

وأشار توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن "مجرد حصول هذا اللقاء حتى على مستوى الموقف السياسي ناتج عن تسوية من الطرفين الشمالي والجنوبي"، مشيرا أن الصين وروسيا لعبتا دورا في هذا المجال، خصوصا أن الصادرات الصينية لكوريا الشمالية تشكل حوالي 90% من واردات كوريا الشمالية". واعتقد شومان أن "أكثر من نافذة تم فتحها بعد زيارة شقيقة الزعيم الشمالي في دورة الألعاب الأوليمبية، حتى تم فتح الحدود ولو بشكل جزئي بين الطرفين، وسوف تذهب الأمور إلى التهدئة حال سارت على هذا الوضع".

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد