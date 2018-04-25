هل يبتز ترامب دول الخليج ولماذا بادر الجبير بذكر قطر؟

طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قطر بدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس ترامب الحماية الأمريكية لدولة قطر، والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها.

جاء ذلك في تصريحات للوزير السعودي، معلقا على حديث الرئيس الأمريكي الذي قال فيه " إن هناك دولا يجب أن تدفع مقابل حمايتها لأن أمريكا لو سحبت هذه الحماية ستسقط خلال أسبوع.

وقال أستاذ العلوم السياسية، د. علي الهيل، إن الحديث عن ابتزاز الرئيس الأمركي لدول الخليج أمر معروف وواضح، منذ تولي ترامب السلطة، كما حاول أن يبتز دولا أخرى مثل كوريا الجنوبية، التي طالبها بدفع مليار دولار مقابل حماية الولايات المتحدة لها، ومنذ أن وصل للسلطة بدأ بابتزاز المملكة العربية السعودية، وأخذ منها 460 مليار دولار.

وأوضح أن وزير الخارجية السعودي بتصريحاته يريد أن "يبعد الكلام عن بلاده، بعد أن أوصلها لحافة الهاوية، بفتحة لخزائن المملكة للرئيس الأمريكي"، واصفا تصريح الجبير بأنه "رخيص".

وقال مبارك العاتي، المحلل السياسي السعودي، " من الواضح من تصريحات الرئيس الأمريكي أنه كاد أن يوصِّف قطر بشكل أخص، ونتذكر تصريح الرئيس الأمركي عند زيارة أمير قطر، إذا لم تتوقف قطر عن تمويل ودعم الإرهاب فإننا سنسحب القوات الأمريكية من قطر".

وأشار أن الأمير تميم حاول أن يستميل الرئيس الأمريكي من خلال استعداده لتقديم قطر 100 مليار دولار لتطوير قاعدة العديد وهو ما يشبه محاولة رشوة للرئيس الأمريكي"، وهذا "يضعنا في أن قطر تستغل الحماية الأمريكية لاستشراء نفوذها خاصة ما يحصل في المنطقة العربية".

المزيد في برنامج "ملفات ساخنة"…

إعداد وتقديم: عبد الله حميد