هل توقف واشنطن مبيعات السلاح لتركيا؟

توعدت تركيا الأحد بأنها سترد على الولايات المتحدة الأمريكية في حال قررت الأخيرة وقف مبيعات السلاح لها.

وصف الوزير التركي في حديثه لقناة (سي.إن.إن. ترك) اقتراحا من أعضاء في مجلس النواب الأمريكي بوقف مبيعات الأسلحة مؤقتا، ومن بينها طائرات إف-35، لتركيا بأنه "خطأ وغير منطقي ولا يليق بالتحالف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي".

قال د. سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة اسطنبول، إن الرد التركي حال أوقفت أمريكا بيع طائرات اف 35 لانقرة، سيكون سياسي و تجاري ، معربا عن اعتقاده ان التصعيد الأمريكي ضد أنقرة مرتبط بملفات أخرى على رأسها محاكمة الراهب الأمريكي في قضية الكيان الموازي والتجسس لأن هذه القضية ستكون مهمة في مسار العلاقات التركية الأمريكية.

من جانبه قال توم حرب عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، ومدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، إنه لا يعتقد أن توقف واشنطن بيع السلا لتركيا لكن سوف تعقد معها اتفاقات عسكرية بشروط معينة.

وأوضح أن واشنطن حريصة على ألا توقف مبيعات السلاح لتركيا حتى تتجه أنقرة لشراء السلاح من أوروبا وروسيا.

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد