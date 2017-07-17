تباين في الموقف السعودي والإماراتي تجاه الأزمة القطرية

© AFP 2017/ Mandel Ngan السعودية: مطالب الدول الأربع مستمرة إلى أن تلتزم قطر بتنفيذها

بعد ما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده تأمل في أن يكون حل الأزمة مع قطر "داخل البيت الخليجي"

وان أى قرار يتعلق بالأزمة بين 3 دول خليجية ومصر، وهي الأسوأ منذ سنوات، يجب أن يكون في إطار مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول.

وفي الجانب الاماراتي قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها معربا عن اعتقاده بأن الضغوط التي تمارس على الدوحة "تجني ثمارها".

وحول هذا الموضوع كان معنا في برنامج " في العمق" عبر راديو سبوتنيك اللواء انور عشقي رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الذي قال:

إن طلب الجبير بأن يكون حل الأزمة مع قطر "داخل البيت الخليجي" يشير الى ان المملكة لا تريد تدويل القضية ولا تريد كشف كل اوراق قطر حتي لا تتعرض قطر للمساءلة الدولية،

وتحدث عشقي عن تأكيد الجانب الامريكي لقطر ان تبتعد عن دعم الارهاب متمنيا ان يستجيب الجانب القطري لصوت العقل، موضحا "اننا نريد حلا اقليميا داخل اطار دول مجلس التعاون الخليجي"..

وتوقع عشقي ان يضغط الشعب القطري علي حكومته من اجل الرضوخ لمطالب الدول الخليجية …

وفي المقابل علق الاعلامي القطري صالح غريب على طلب قرقاش بإجراء مراقبة دولية لأزمة قطر بأن ذلك ليس إلا إدانه للإمارات وقال ان هناك مستندات تدين الامارات في اختراق موقع وكاله الانباء القطرية موضحا ان الدول فشلت في تنفيذ مخططها ضد قطر…

وقد تم كشف كل الملفات لذلك تريد هذه الدول ان تستخدم طرقا اخرى ووسائل لحصار قطر..

وطالب غريب الدول ان تستند للموقف الكويتي لتقريب وجهات النظر داعيا اياهم الي الاستناد للموقف الفرنسي والامريكي لحل الازمة..

وعن اختلاف موقف السعودية والامارات قال الاعلامي القطري صالح غريب ان ذلك ما هو الا تبادل للأوراق بين الجانبين.. موضحا ان هناك اتهاما موجها ضد السعودية بتدعيم الارهاب من خلال قانون جاستا الامريكي الذي ينتظر الامارات والسعودية..متسائلا عن جدوي منع المواطن القطري من الدخول للسعودية حتي لأداء العمرة.. واشار الي ان هناك نيه مبيته لاتهام قطر بالارهاب.

صوّت كيف ستنتهي الأزمة القطرية الخليجية؟ تصعيد عسكري لوجود القاعدتين العسكريتين الأمريكية والتركية في المنطقة 22.6% (62)

التوسع في التعاون الاقتصادي مع تركيا وإيران كبديل للدول المقاطعة لقطر 77.4% (212) صوتوا: 274 جميع استطلاعات الرأي تصعيد عسكري لوجود القاعدتين العسكريتين الأمريكية والتركية في المنطقة

التوسع في التعاون الاقتصادي مع تركيا وإيران كبديل للدول المقاطعة لقطر جميع استطلاعات الرأي

واكد غريب انه لا يوجد اتهام تم توجيهه لقطري واحد في دعم الارهاب حتي في احداث الحادي عشر من سبتمبر..

..وعن الانباء المتداولة بإنشاء قاعده عسكرية ايرانية في قطر نفي ذلك واوضح ان هناك اتفاقات فعلا امنية بين تركيا وقطر وما يحدث هو محاولة لإقحام ايران في الموضوع بحجه دعمها للإرهاب..

واكد غريب ان هناك علاقات اقتصادية وتجارية فقط وان ما اشيع حول استعراض عسكري للحرس الثوري الايراني علي كورنيش الدوحة لا يمت للحقيقة بصلة موضحا ان هناك وعي لدي المواطن الخليجي لما يحدث من تسريبات للضغط علي قطر…

فالي أي مدي ستصل الازمة بين قطر ودول الخليج ؟؟ وهل تستجيب قطر لدول مجلس التعاون الخليجي ؟؟ وما مدي وجود التدخل العسكري في هذه الازمة ؟؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم من برنامج في العمق.

إعداد وتقديم: حساني البشير