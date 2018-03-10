ماذا بعد دمج عناصر "الحشد الشعبي" رسميا لقوات الجيش العراقي

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشروع مساواة رواتب مقاتلي الحشد الشعبي بالجيش العراقي، في موسوم يضفي قوانين الخدمة العسكرية على قوات "الحشد الشعبي" ويمكنها من الكثير من الحقوق المخولة للمنتسبين إلى الجيش، مثل الرواتب والحق في الدراسة بالكليات والمعاهد العسكرية.

حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الناصر، إن رئيس الوزراء العراقي يريد أن يستغل هذا الملف انتخابيا لأن قائمة "الفتح المبين" الممثلة للحشد الشعبي تعتبر منافسا قويا له، لذلك يريد أن يخرجهم من عملية الانتخابات وبالتالي يصب ذلك في مصلحته.

من جانبه، أوضح اللواء الركن عبد الكريم خلف الخبير الأمني والعسكري، أن قوات الحشد الشعبي، أصبحت الآن هيئة دفاعية تخضع لسيطرة القائد العام للقوات المسلحة وتأتمر بأوامرة وتخضع للقانون بشكل مباشر.

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إعداد وتقديم: حسان البشير