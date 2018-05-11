تسجيل
19:25 11 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    في العمق

    السودان يبدأ في وضع دستور دائم بمبادرة من الرئيس البشير للمرة الثالثة في عهده

    في العمق
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: كمال عمر، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان والقيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض؛ ومحمد الحسن الأمين، رئيس اللجنة السياسية في مجلس الشورى بالحزب الحاكم

    بعد أكثر من ستين عاما على استقلال السودان، عام 1956، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير إجراء حوار مع القوى السياسية للنظر في وضع أول دستور دائم بعد سبعة دساتير مؤقتة مرت على وجود حكومات متتالية..

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    بجدول زمني للتفعيل...اتفاقيات بين السودان وقطر بحضور البشير
    وطالب الرئيس البشير بالتشاور والحوار مع مختلف القوى السياسية والأحزاب للعمل حول وضع الدستور الجديد لتكوين مايسمى باللجنة التنسيقية للحوار والنظر في التوصيات التي تم إقرارها من قبل..

    بينما تطالب القوى السياسية في السودان إشراك كل القوى ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المختلفة وتمثيل حقيقي لكل التنوع الثقافي والعرقي والديني للوصول إلى عقد اجتماعي وثقافي واقتصادي

    الجدير بالذكر أنه تم وضع الدستور الانتقالي لسنة 2005 الذي جاءت به اتفاقية نيفاشا ويعتبرة البعض  دستورا نموذجيا لانه تضمن من الحقوق والحريات ما لم  تتضمنه الدساتير السابقة.

    وقال كمال عمر عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والقيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض إن لدى السودان تجربة دستورية حزينة والطرح المتعلق بالدستور يقول إن الذي يقدمة يجب أن تكون جمعية منتخبة ولكن النظر اليها الآن بتوجس لأن هناك ترقب لطريقة تنفيذ مخرجات الحوار مشيرا الى أن أي دستور لن يجمع القوي السياسية في إطار واحد وينقل السلطة إلى ديمقراطية حقيقية لن يفيد.

    وأوضح عمر في تصريحات لبرنامج في العمق عبر إذاعة سبوتنك إلى أنه ليس هناك ثقة في النظام لأن الرئيس في أزمة مع وجود الدستور يخدم قضية ترشحة للرئاسة.. فالدستور الحالي يقف حجر عثرة امام ترشحة للرئاسة.

    وأكد عمر أن اللجنة لا يجب أن تسمى لجنة الرئيس ولجنة الحزب الحاكم لأنه من المفروض أن يشارك فيها كل القوى السياسية ولا تقتصر على قوى بعينها..

    ومنوها إلى أن الحريات ووقف الحرب ومشاركة القوى السياسية اليسارية والبعثيين والناصريين وحزب الأمة من أهم مطالب المعارضة في ظل وجود نظام استبدادي لا يريد أن  يعبر الدستور عن الشعب السوداني ككل.

    من جانبه أوضح محمد الحسن الأمين رئيس اللجنة السياسية في مجلس الشوري بالحزب الحاكم أنه لابد من تعديل في الدستور الحالي من خلال لجنة تؤدي إلى  المراحل القادمة حتى عام 2020 من خلال دعوة الجمعية العمومية للحوار الوطني وتشترك فيها القوي السياسية مع النظر في كل الدساتير السابقة للوصول  إلى الإنتخابات القادمة.

    موضحا أنه ليس هناك ضمان لمشاركة الجميع لأنه مع إنفصال الجنوب تم وضع مواد كثيرة في الدستور السابق لذلك اصبح من الضروري وجود تعديلات كاملة في هذه المواد.. وقال الأمين إن مخرجات الحوار الوطني نصت علي تعديلات للقوانين لتصبح مواكبة لمققرات الحوار الوطني ودعوة  القوي السياسية لصياغة قوانين عديدة

    وقال إنه من المفترض أن تكون الدساتير دائمة ولكن ما حدث كان مرتبطا بالحكومات السابقة قبل الإنفصال لذلك ظهر للبعض أنها دساتير مؤقتة..

    وعن رأي المعارضة أن الدستور تنفرد به السلطة قال الأمين إن هذا ليس صحيحا إنما الدعوة الآن لكل القوى السياسية لكي تكون جزءا من الحراك لكي يكون التمثيل واسعا موضحا ان المعارضة تسعى لإسقاط النظام وهذا حقها لو استطاعت الحشد والإنتصار قي صندوق الإنتخابات بعيدا عن محاولة الإنقضاض على الحكم دون الرجوع للشعب الذي يختار ممثلية عبر صناديق الاقتراع. 

    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان اليوم, أخبار السودان, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    من قلب الساحة الحمراء في "عيد النصر" إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    حوار مباشر بعد هجوم فاشل
    بعد الهجوم الفاشل يبدأ الحوار المباشر
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك