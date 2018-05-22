تسجيل
17:05 22 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    في العمق

    هل يمكن أن تعيد الدول الإسلامية النظر في علاقتها مع واشنطن؟

    في العمق
    انسخ الرابط
    حساني البشير
    0 0 0

    الضيوف: د. محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية؛ ود. أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية

    في كلمة له أمام القمة الطارئة لدول منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في اسطنبول دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الإسلامية إلى إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة ردا على قيامها بنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس بينما يرى مراقبون ان ذلك لن يحدث على ارض الواقع نظرا للتبادل التجاري الكبير بين الدول الاسلامية والولايات المتحدة الامريكية.. لان هناك اموالا بحجم كبير تضخها الدول الاسلامية في الاقتصاد الامريكي مع  حقوق تنقيب عن النفط لشركات  أمريكية ومن خلال  تأسيس لجان اقتصادية  مشتركة بين الولايات المتحدة والدول الاسلامية.حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين أمريكا والسعودية وحدها على سبيل المثال في عام 2016  — 139 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 37 مليار دولار.

    حول هذا الموضوع قال د. محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية إن نقل السفارة الامريكية إلى القدس يمس العقائد الإسلامية ولذلك لايمكن للدول الإسلامية الموافقة على ما يحدث  لأنه يعتبر امتدادا لوعد بلفور لذلك يجب أن يكون الرد الإسلامي على مستوى التحديات التي تواجه قضية فلسطين.

    الرئيس الإيراني حسن روحاني في القمة العربية الإسلامية في تركيا، 18 مايو/أيار 2018
    © REUTERS / POOL
    إيران تدعو الدول الإسلامية إلى إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع أمريكا
     موضحا ان الإتفاقيات التي وقعت بين إسرائيل وبعض الدول العربية وجدت  معارضة لها ما أحدث إنقسامات بين الدول العربية والإسلامية وضعف فلسطيني داخلي  في مواجهة الإحتلال..مؤكدا أن دعوة روحاني ليست دعوة لقطع العلاقة مع واشنطن إنما رد فعل يجب أن تأخذه  الدول ضد ما يحدث للمقدسات الإسلامية وعندما ترى الولايات المتحدة الإصرار على ذلك تاخذ هذه المواقف القوية  بعين  الاعتبار.. مشيرا إلى أن  عدم التحرك من قبل الدول الإسلامية يعتبر منتهى الضعف والوهن.

    ومن جانبه أوضح د أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية أن دعوة روحاني منطقية ولكن في الواقع صعب تحقيقها وذلك نتيجة لعلاقات متشعبة اقتصاديا وتجاريا بين أمريكا والدول الخليجية والإسلامية كإندونيسا مثلا لذلك الإنسلاخ بشكل كامل بينهم هو واقع صعب للغاية منوها إلى أنه نظرا لأن التجارة تمثل دورا كبيرا يمكن للدول الإسلامية التوجة في علاقاتها التجارية  نحو الدول الاخري كالصين وروسيا لإحداث نوع من التوازن الاقتصادي..

    وقال سمير إنه  لا يجب على الدول الإسلامية التعويل كثيرا في علاقاتها على الولايات المتحدة الأمريكية التي لايهمها إلا  مصالحها فقط..معتبرا أن واشنطن هي الخاسرة لو تم قطع العلاقات الإقتصادية مع الدول الإسلامية لأن  حوالى 62% من رؤوس الأموال الإسلامية موجودة في أوروبا ولكن لأن  الولايات المتحدة تضع مصالحها أولا فهي تضغط على الدول حتى لوكانت حليفتها  وهذا ماحدث في قانون جاستا بمحاولة تجميد الأموال السعودية لصالح ضحايا أحداث  الحادي عشر من سبتمبر..ودعا سمير  الدول الإسلامية  إلى عدم وضع كل اقتصادها في سلة أمريكا انما الاتجاة إلى الشراكة مع دول ومنظمات أخرى.

     إعداد وتقديم: حساني البشير

    الكلمات الدلالية:
    أخبار الولايات المتحدة اليوم, أخبار الولايات المتحدة, الوطن العربي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين يهدي باقة من الأزهار لمستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل لدى وصولها مدينة سوتشي، روسيا 20 مايو/ أيار 2018
    باقات من الأزهار من ساسة العالم
    العقوبات لا ترحم أحدا في المنطقة... حتى من يدعمها
    العقوبات لا ترحم أحدا في المنطقة... حتى من يدعمها
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك