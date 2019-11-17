الدراما المصرية والعربية على ميزان مجدي أبو عميرة

مستمعينا الكرام بعيدا عن السياسة وصراعات السياسة ، وقريبا جدا من عالم الفن والإبداع، كان لقاء "سبوتنيك" مع ضيف ترك العمل في الدبلوماسية يوما ما، ليبدأ مسيرته في معشوقته "الدراما" ليسطر بعبقرية مسيرة من العلامات المضيئة في تاريخ الدراما المصرية، والتي لا تزال تعيش بيننا حتى الآن.

مع صائد الجوائز الذهبية، المخرج المصري الكبير الأستاذ مجدي أبو عميرة. ليحكي لنا عن سر تربعه على عرش الإخراج التليفزيوني في مصر، وأهم محطاته الدرامية، وأصعب المواقف التي واجهها، ورؤيته لمستقبل الدراما التليفزيونية المصرية والعربية.

يرى أبو عميرة أن سبب تربعه على عرش الإخراج الدرامي في مصر، هو الإخلاص في العمل، وكذلك تمسكه بمبدأ عدم التنازل أو المجاملة، وضرب مثلا عندما كان يبحث عن ممثلة شابة لتجسيد دور ابنة الفنانة يسرا في مسلسل "أين قلبي" (إنتاج 2002) لم يعتمد على الوساطات والمحسوبيات، وإنما نشر إعلانا في إحدى المجلات الفنية، وكانت من بين المتقدمات للدور الممثلة مي عز الدين، التي خضعت لاختبار واقتنع بها في النهاية، وكانت بداية ظهور هذه النجمة.

وعن سر اعتزاله السينما، أوضح مجدي أبو عميرة أنه صنع تاريخا كبيرا من الأعمال التلفزيونية، التي تتنوع ما بين التاريخي والديني والصعيدي وغيرها، وشدد أنه لن يرغب في تضييع كل هذا من أجل السينما، التي أصبحت تتبع سياسة مغلوطة حاليا، وهي اختيار كلا من المنتج وبطل العمل للمخرج، وهو ما يرفضه تماما، مؤكدا أن المخرج هو من يجب أن يختار بطل العمل وليس العكس.

أما عن الممثل الذي مازال يرغب في التعاون معه فنيا، فقال مجدي أبو عميرة إنه الفنان عادل إمام، وقال: "أخبرني عادل إمام منذ سنوات أنه تابع مسلسل "السيرة الهلالية"، وأشاد بي وقتها وقال لي إنني مخرج عبقري، ولكن عندما اتجه للدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة وابتعد عن السينما، تعاون في مسلسلاته مع نجله المخرج رامي إمام، وهو بالمناسبة مخرج شديد التميز".

يذكر أن المخرج الكبير مجدي أبو عميرة قام بإخراج العديد من الأعمال التليفزيونية التي لاقت نجاحا كبيرا حين عرضها مثل مسلسلات "المال والبنون – الضوء الشارد – ذئاب الجبل – الرجل الآخر- الحقيقة والسراب".

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "لقاء سبوتنيك"، تابعونا...

إعداد وتقديم / يوسف عابدين