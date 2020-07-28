هل أعمال العنف سمة بارزة في التظاهرات العراقية؟

وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتقصي الحقائق بشأن الأحداث المؤسفة التي أسفرت عن مقتل متظاهرين وإصابة العشرات، وذلك خلال الاشتباكات التي اندلعت بين محتجين وقوات الأمن وسط العاصمة العراقية، بغداد، ليل الأحد، على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها 72 ساعة، وأن تعير الجهات الأمنية المختصة الأولوية في متابعة جرائم الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين، وملاحقة مرتكبيها.