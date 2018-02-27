نائب لبناني: السعودية تقف إلى جانب المؤسسات في لبنان وليس إلى جانب فريق من اللبنانيين

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم أمس الإثنين، نزار العلولا موفد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يرافقه الوزير المفوض في الديوان الملكي وليد بخاري وسفير السعودية في لبنان وليد اليعقوب.

ونقل العلولا إلى الرئيس اللبناني رسالة شفوية من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تؤكد "دعم المملكة للبنان وسيادته واستقراره ومتانة العلاقات اللبنانية السعودية، مع الحرص على أن تكون هذه العلاقات في أفضل أحوالها.

بدوره رحب الرئيس عون بالموفد العلولا وأكد له رغبة لبنان في إقامة أفضل العلاقات مع المملكة منوها بوقوف المملكة إلى جانب لبنان.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الرئيس اللبناني على ضرورة "عودة الوئام" إلى العلاقات بين الدول العربية.

من جهة أخرى، قال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الاثنين، إنه تلقى دعوة من مبعوث سعودي لزيارة المملكة وإنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وقال الحريري عقب الاجتماع مع المبعوث السعودي نزار العلولا في بيروت إن السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلاله الكامل.

في أي سياق تأتي زيارة الموفد السعودي نزار العلولا إلى لبنان في هذا التوقيت بالذات وما هي الرسائل التي يحملها من قيادة المملكة إلى المسؤولين اللبنانيين؟

يقول عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

أعتقد أن زيارة الموفد السعودي إلى لبنان تأتي بعد مرحلة مرت فيها غيمة صيف في العلاقات بين البلدين، وجاء هذا الموفد ليؤكد أن المملكة العربية السعودية كانت دائما إلى جانب لبنان بظروفه الصعبة، وباقية معه في كل الظروف والأحوال التي يمر فيها. فالمرحلة السابقة قد مرت، ونحن في مرحلة جديدة، والدعوة السعودية لرئيس الحكومة سعد الحريري ما هي إلا تأكيد على أن المملكة تقف إلى جانب لبنان، وخاصة إلى جانب المؤسسات فيه وليس إلى جانب فريق من اللبنانيين.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي