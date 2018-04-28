سياسي لبناني: علاقة لبنان مع روسيا تاريخية ونحن نؤيد الخط الروسي في مكافحة الإرهاب

© Sputnik . Sergey Pivovarov سفير روسيا في لبنان: أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها ومهاجمة مصادرها

يقول رئيس المنتدى الدولي للشباب سامر بو عز الدين في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" إن المنتدى الدولي الشبابي بدأ مسيرته بشكل عمل إنساني على صعيد فردي، واليوم يعمل هذا المنتدى بشكل مؤسساتي. والمنتدى مرخص بموجب قانون الداخلية ، ومهمته مساعدة الشباب ودعمهم وتقديم المنح الجامعية لهم.

ويشير بو عز الدين أنه بالنسبة لزيارة موسكو جاءت تلبية من رئيس منظمة مناهضة العولمة ، وهي زيارة تصب في تنسيق وتقوية وتعزيز العلاقات والروابط بين الشباب في لبنان وروسيا. ونحن نتفق مع الخط الروسي المناهض للإرهاب وأننا على قناعة تامة من أن الحرب على الإرهاب تكون في الإستثمار في عقول الشباب.

كما تحدث عن مشاريع مشتركة بين الشباب اللبنانيين والروس عبر إقامة مؤتمرات ومخيمات وتبادل الخبرات والثقافات وفي كافة الأمور التي تخص الشباب. ومن المقرر أن يكون هناك مخيم شبابي في لبنان قريبا يشارك فيه بعض الشباب الروس.

كما شدد على أن العلاقة مع روسيا علاقة تاريخية وهناك عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد الروسية في لبنان. وقال: نحن نؤيد الخط الروسي في محاربة الإرهاب.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي