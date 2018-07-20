تسجيل
21:05 20 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    نافذة على لبنان

    عملية تشكيل الحكومة اللبنانية صارت تشبه حكاية "إبريق الزيت"

    نافذة على لبنان
    انسخ الرابط
    عماد الطفيلي
    0 10

    ضيوف الحلقة: الكاتب، المحلل السياسي جورج علم؛ والمحلل السياسي رضوان الذيب.

    حذر وزير الخارجية والمغتربين، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من أن مهلة تأليف الحكومة "بدأت تنتهي بالنسبة إلى جميع الناس الذين بدأ صبرهم ينفد وأنا منهم"، لافتاً إلى "أننا سكتنا شهرين وتحمّلنا اتهامات زور".

    شعار حزب الله من الانتخابات النيابية اللبنانية
    © Sputnik . Zahraa El-Amer
    "حزب الله": التدخلات السعودية في تشكيل الحكومة اللبنانية لم تعد سرا

    من جهة أخرى، أكد رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّ "لا مهلة أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري ولا يمكن لأحد أن يسحب التكليف منه، متمنّيًا على رئيس الجمهورية ميشال عون أن "يقوم بتدخّل سريع وعملية إنقاذية لوقف مسلسل صدام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مع الجميع".

    في الوقت نفسه ، تفيد وسائل إعلام لبنانية، أن رئيس الجمهورية لا يمكن ان ينتظر الى ان يتم فرض شكل معين على حكومته التي يعتبرها حكومة العهد الاولى، كما انه لن يسمح بان تطول عملية التشكيل في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية السيئة للبنانيين وقد عبر عن ذلك بصراحة من خلال أقوال نشرت على لسانه في هذا السياق.

     من يقوم بعرقلة تشكيل الحكومة حاليا؟

    هل تسمح الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية السيئة للبنانيين لأن تطول عملية تشكيل الحكومة؟

    رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
    © AP Photo / Hussein Malla
    الحريري يدعو إلى الترفع عن الخلافات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

    يقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، ليس هناك ما يلحظ في الدستور اللبناني مهلة محددة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، كما في بعض الدول التي تنتهج نظاما ديمقراطيا. وبالتالي لدى الرئيس سعد الحريري متسع من الوقت لتذليل العقبات التي تقف بوجه تشكيل الحكومة. والتجارب الماضية في هذا المجال تؤكد أنه يمكن أن تطول عملية التشكيل هذه بدون حصول أي مشاكل.

    بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب لإذاعتنا، بأن رئيس الجمهورية لن يسمح بفترة التشكيل أن تطول، لكن في لبنان هناك عقد قانونية، وليس هناك في الدستور اللبناني من مادة تسمح للرئيس المكلف بالعودة عن تكليفه إلا إذا هو اعتذر. النادي السياسي اللبناني لن يسمح بتفاقم الأوضاع حول تشكيل الحكومة، ولا بد للجميع من أن يقدموا تنازلات وانهاء هذه الأزمة. كما أن تطورات الأوضاع الإقليمية تلعب للأسف دورا سلبيا على عملية تشكيل الحكومة.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    انظر أيضا:

    الحريري: التحديات الاقتصادية القائمة تتطلب التوقف عن "هدر" الوقت
    الحريري يدعو إلى الترفع عن الخلافات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
    محمد صلاح يصل إلى لبنان ويستعد لمقابلة الحريري (صور)
    الحريري: هذا هو دليل مشاركة إيران بالمعركة في سوريا
    الحريري: الحل الوحيد لأزمة النازحين هو عودتهم لديارهم ونحن نرفض التوطين
    الحريري يتلقى رسالة من السيسي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان اليوم, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركة في المنتدى الشبابي التعليمي الدولي تافريدا في القرم
    صور مثيرة لهذا الأسبوع من "سبوتنيك"
    قانون القومية ومستقبل الوجود العربي
    سجل... أنا عربي
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك