عملية تشكيل الحكومة اللبنانية صارت تشبه حكاية "إبريق الزيت"

حذر وزير الخارجية والمغتربين، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من أن مهلة تأليف الحكومة "بدأت تنتهي بالنسبة إلى جميع الناس الذين بدأ صبرهم ينفد وأنا منهم"، لافتاً إلى "أننا سكتنا شهرين وتحمّلنا اتهامات زور".

من جهة أخرى، أكد رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّ "لا مهلة أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري ولا يمكن لأحد أن يسحب التكليف منه، متمنّيًا على رئيس الجمهورية ميشال عون أن "يقوم بتدخّل سريع وعملية إنقاذية لوقف مسلسل صدام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مع الجميع".

في الوقت نفسه ، تفيد وسائل إعلام لبنانية، أن رئيس الجمهورية لا يمكن ان ينتظر الى ان يتم فرض شكل معين على حكومته التي يعتبرها حكومة العهد الاولى، كما انه لن يسمح بان تطول عملية التشكيل في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية السيئة للبنانيين وقد عبر عن ذلك بصراحة من خلال أقوال نشرت على لسانه في هذا السياق.

من يقوم بعرقلة تشكيل الحكومة حاليا؟

هل تسمح الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية السيئة للبنانيين لأن تطول عملية تشكيل الحكومة؟

© AP Photo / Hussein Malla الحريري يدعو إلى الترفع عن الخلافات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

يقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، ليس هناك ما يلحظ في الدستور اللبناني مهلة محددة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، كما في بعض الدول التي تنتهج نظاما ديمقراطيا. وبالتالي لدى الرئيس سعد الحريري متسع من الوقت لتذليل العقبات التي تقف بوجه تشكيل الحكومة. والتجارب الماضية في هذا المجال تؤكد أنه يمكن أن تطول عملية التشكيل هذه بدون حصول أي مشاكل.

بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب لإذاعتنا، بأن رئيس الجمهورية لن يسمح بفترة التشكيل أن تطول، لكن في لبنان هناك عقد قانونية، وليس هناك في الدستور اللبناني من مادة تسمح للرئيس المكلف بالعودة عن تكليفه إلا إذا هو اعتذر. النادي السياسي اللبناني لن يسمح بتفاقم الأوضاع حول تشكيل الحكومة، ولا بد للجميع من أن يقدموا تنازلات وانهاء هذه الأزمة. كما أن تطورات الأوضاع الإقليمية تلعب للأسف دورا سلبيا على عملية تشكيل الحكومة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي