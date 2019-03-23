وزير لبناني: تصريحات بومبيو تتناقض مع الواقع وحزب الله مكون أساسي في الحكومة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية بالنسبة لحكومة بيروت، مشددا على أن حزب الله حزب لبناني يمثل إحدى الطوائف الرئيسية في البلاد.

وقال عون خلال استقباله يوم أمس الجمعة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في قصر بعبدا: "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي أولوية لنا، وحزب الله حزب لبناني منبثق من قاعدة شعبية تمثل واحدة من الطوائف الرئيسية في البلاد".

كما رحب عون، حسبما جاء في صفحة الرئاسة اللبنانية على "تويتر"، بمساعدة الولايات المتحدة في ترسيم حدود لبنان البحرية والبرية، مؤكدا التزام بيروت بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 للحفاظ على الاستقرار، رغم الانتهاكات الإسرائيلية.

يقول وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بشأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو التصعيدية ضد حزب الله، ما حمله بومبيو لا يختلف عن ما تطلقه الولايات المتحدة تجاه المقاومة وحزب الله، وبالنسبة لسوريا ودول المنطقة.

ويتابع منصور حديثه قائلا: اليوم أتى بومبيو إلى لبنان، وتناول في تصريحاته حزب الله، وهذا الأمر لم يكن جديدا على بومبيو وعلى السياسة الأمريكية، لأن أمريكا ترى دائما أن الخطر يكمن في المقاومة في لبنان، وأيضا الخطر الايراني، وما تروج له أمريكا في أن إيران تهدد أمن وسلام المنطقة، وبحكم أن المقاومة تتصدى للاحتلال الاسرائيلي، وهذا لا يروق للولايات المتحدة، نظرا للتحالف القائم بينها وبين إسرائيل لذلك، جاءت تصريحات بومبيو تتناقض مع الواقع اللبناني، إذ أن حزب الله مكون أساسي وسياسي داخل الحكومة اللبنانية وداخل مجلس النواب ،ولا يمكن اختزاله أو كما تريد أمريكا أن تضع حدا لنشاطه.

من جهة أخرى، يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لإذاعتنا، بشأن امكانية بومبيو واستطاعته تحريض اللبنانيين بعضهم ضد بعض، وتجميع وتحشيد القوى الحليفة له، وارباك الساحة الداخلية، طبعا هناك محاولة لتجميع وتحشيد القوى المؤيدة للولايات المتحدة، لكن هذه القوى، لم يعد لها نفس الزخم ونفس القوة، وخاصة أن الانتخابات الأخيرة أظهرت أنها لم تعد تشكل الأكثرية داخل مجلس النواب، وليس لها فاعلية على الأرض، وأن الأحزاب التي كانت تسمى بقوى 8 اذار مع التيار الوطني الحر وقوى أخرى مستقلة، باتت تشكل أغلبية مطلقة داخل البرلمان، وأثبتت أن لها موقف مخالف للإملاءات الأمريكية، لذلك الفريق المؤيد لأمريكا مربك وضعيف، والتوازنات الاقليمية لم تعد تسمح له أن يكون صوته مرتفعا، وبالنتيجة ما يطلبه الأمريكيون من هذا الفريق سيؤدي إلى ارباك واضعاف لبنان خاصة أنه لا يستطيع أن يتقبل أو يتبنى عملية التوطين للفلسطينيين، هذا الفريق يحمل قضية خاسرة سلفا، ولا يستطيع الدفاع عنها،لإنه حتى الان لم يتجرأ أن يتخذ موقفا واضحا وصريحا من الولايات المتحدة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي