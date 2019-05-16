خبير: توحد الموقف اللبناني من ترسيم الحدود ساهم في تغييرالموقف الأمريكي المتعنت

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد خلال استقباله في قصر بعبدا، أن "لبنان المتمسك بسيادته برا وبحرا وجو".

ويرى أن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية يعزز الاستقرار على طول الحدود، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى "المساهمة في تحقيق هذا الهدف لا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية، وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وفي اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان، التقى الدبلوماسي الأمريكي ساترفيلد، بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل.

وتأتي زيارة ساترفيلد إلى بيروت بعد أسبوع من تسليم الرئيس عون رسالة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، إليزابيت ريتشارد، تضم "موقفا لبنانيا موحدا" من ترسيم الحدود بوساطة أمريكية.

© Sputnik . Alexander Andreychenko عون يرفض انضمام لبنان لأي منتدى طاقة تشارك فيه إسرائيل

يقول مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث والعلاقات العامة العميد الركن هشام جابر في حديث لبرنامج " نافذة على لبنان " تعليقا على زيارة الدبلوماسي الأمريكي إلى لبنان "في الزيارة السابقة للسيد ساترفيلد إلى لبنان، لاحظنا أنه جاء ليعطي أوامر وتعليمات للبنانيين بالطريقة الأمريكية، وبأنه لا يوجد خيار أمامهم، سوى القبول أو عدمه بالحل الأمريكي، لكنه فوجئ بالتذمر اللبناني، وعدم التجاوب معه. إلا أن لهجته تغيرت الآن بعد أن لمس أن الموقف اللبناني بمجمله متحد حول نقطتين: أولا، مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية معا، وحفظ حق لبنان، كما أن رسالة الرئيس عون للسفيرة الأمريكية، كان لها تأثير قوي، لأنه أوضح فيها كرئيس للجمهورية موقف لبنان من هذه المسألة.

ويشير جابر إلى أن السيد ساترفيلد تجاهل في الزيارة السابقة له للبنان موقع رئاسة الجمهورية، ولم يطلب موعد من الرئيس عون، غير أنه في هذه المرة اضطر أن يقوم بزيارة لرئيس الجمهورية أولا، بسبب توحد الموقف اللبناني من هذه القضية، لأن الأمريكيين يراهنون دائما على الانقسام في الموقف السياسي اللبناني بشأن عدة مواضيع، لكنهم اكتشفوا أخيرا أن المسؤولين اللبنانيين لهم موقف موحد من عملية ترسيم الحدود البحرية والبرية، وبأنه لا يمكن لهم اختراقه.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي