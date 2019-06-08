خبير لبناني: الأوضاع في لبنان تحتم الإبقاء على الحكومة والحفاظ على المعادلة السياسية الطوائفية

كما أفادت بذلك مصادر وزارية لصحيفة"الجمهورية"، مشيرة الى أنه "لدى رئيس الحكومة الكثير ليقوله حول بعض العثرات، والمطبات التي يفتعلها البعض في طريق حكومته. والتي أدى البعض منها إلى توتير العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.
ولم تستبعد المصادر نفسها "عقد لقاء مماثل بين الرئيس الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي ينتظر أن يعود من إجازته الخاصة بداية الأسبوع المقبل".
كيف يبدو المشهد السياسي في لبنان على خلفية التوترات الناشئة بين مختلف الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة؟
يقول الخبير في الشأن اللبناني الدكتور وفيق ابراهيم في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد
"المشهد السياسي في لبنان محكوم دائما بالتسوية وحل الأمور مهما كان الوضع متفاقما، باعتبار أن لبنان لا يتحمل خلافات سياسية عميقة".
ولفت ابراهيم إلى أن هناك منكافات سرية وعميقة بين الطرفين، وهذا مشهد خطير جدا، يتخوف جراءه أن تسقط هذه التسوية فتنهار الحكومة، ويصبح من الصعب إعادة تشكيلها، بيد أن الأوضاع في لبنان تحتم الإبقاء على الحكومة بأي شكل، وإبقاء المعادلة السياسية الطوائفية اللبنانية. وهناك حرص من الجميع للإبقاء على هذه التسوية على الرغم من الخلافات القائمة بين الأطراف السياسية في البلاد.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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