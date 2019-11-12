لافروف يعتبر فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان غير واقعية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان أنه "ستكون هناك قريبا جدا حكومة للبنان تواكب الإصلاحات المقررة للأزمة القائمة.

في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تأييد موسكو لمحاولات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تشكيل الحكومة، لكن فكرة تشكيل حكومة تكنوقرط هي أمر غير واقعي.

وقال لافروف خلال منتدى السلام في باريس: "بالنسبة للبنان، ندعم محاولات الحريري تشكيل الحكومة، وحسبما أفهم، فإن فكرة تتمحور في تشكيل حكومة تكنوقراط، أعتقد أن هذا أمر غير واقعي في لبنان".

بدوره قال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك":

إنه لحد الان ليس هناك ما يدل على أي اتفاق على شكل الحكومة، ولكن أعتقد أنه من الممكن أن يتطرق فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء هذا اليوم خلال حوار إعلامي، أولا، إلى الاستشارات النيابية، لتكليف رئيس حكومة جديد، وإما عودة رئيس ​الحكومة​ المستقيلة ​سعد الحريري​ او الاتفاق على اسم اسم بديل، ويلي ذلك التكليف استشارات نيابية للرئيس المكلف مع الأحزاب السياسية التي تشكل بحد ذاتها مجموع مجلس النواب الحالي للإتفاق على حكومة جديدة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي