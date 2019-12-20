هل يتسنى قريبا للرئيس المكلف تشكيل حكومة تنقذ لبنان؟

وعد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، اليوم الجمعة، بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة خلال فترة لا تتجاوز ستة أسابيع، معربا عن اعتقاده بأن تحظى حكومة كهذه بدعم أمريكي.

وأكد دياب في مقابلة تلفزيونية أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة اختصاصيين بامتياز، وقال: "نريد تشكيل حكومة مميزة لا تشبه حكومات سابقة، إن كان على صعيد نسبة الاختصاصات المشاركة فيها أو على صعيد نسبة مشاركة النساء، دون نسيان التوازنات المعروفة".

وحول المخاوف من فرض عقوبات أمريكية على لبنان، قال دياب "أعتقد أن الأمريكيين عند تأليف حكومة بهذا الشكل سيدعمونها، لأنها حكومة هدفها إنقاذ الوضع في لبنان، ولا أرى مشكلة، بالعكس أتوقع دعما

كاملا، إذا رأوا حكومة تسعى للاستجابة لمطالب وهموم الناس".

يقول الخبير الدستوري والباحث السياسي الدكتور عادل يمين في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك":

بشأن التحديات التي تواجه الرئيس المكلف، في الواقع لا أحد يحسد الرئيس المكلف على المهمة واللحظة السياسية الحرجة التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي-المالي والاجتماعي.

ويشير يمين إلى أن التحديات كثيرة، وأولها عملية تشكيل الحكومة نظرا إلى التوازنات السياسية والطوائفية التي يمتاز بها النظام اللبناني، ويتعين عليه مراعاتها، وأيضا بالنظر للوضع القائم بفعل الحراك الشعبي، ومن ثم بعد تأليف حكومة توحي بالثقة، والرضى الشعبي الكافي، يتعين عليه مع حكومته وبإشراف رئيس الجمهورية العمل على حل معضلات عديدة منها إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ومحاربة الفساد والوقاية منه، وإعداد قوانين ذات صلة، ووضع خطة اقتصادية تخفض العجز إلى أدنى مستوى في الموازنة العامة، كما أن لبنان بحاجة إلى أن يتم نقل اقتصاده من الريعي إلى الانتاجي يكفل إيجاد فرص عمل للبنانيين، لكي يعزز صمودهم في أرضهم.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي