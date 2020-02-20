خبير سعودي: العلاقات السعودية الأمريكية تزداد عمقا وصلابة كل يوم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة نشرها أمس الأربعاء عبر حسابه في "تويتر": "أنا سعيد لعودتي وزيارتي الرياض لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة، هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى السعودية، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات بخصوص قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بإيران.

ما الذي يحمله بومبيو في جعبته؟ وهل يحمل خطة أمريكية جديدة للتعامل مع إيران؟

يقول المستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية في الرياض عبدالعزيز منيف بن رازن، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": امتداداً للعلاقات المتينة والقوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تزداد عمقاً وصلابة كل يوم، خاصة في وقت الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، تأتي هذه الزيارة إلى المملكة في وقت تشهد فيه حالة من الغليان في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الشهر الماضي، وما تبعه من أحداث.

ويشير بن رازن إلى أن الولايات المتحدة تعاني من إرهاب نظام الملالي (حسب تعبيره) مثلها مثل باقي الدول وخاصة الخليجية وقال:" الدليل على ذلك هو استهداف إيران لقواعد عسكرية تابعة للتحالف الدولي في العراق وتحديداً في بغداد، على سبيل المثال استهداف قاعدتي "الناجي" و"عين الأسد"، وهو ما يستلزم تكاتف الجهود بين واشنطن والرياض لوقف العربدة الإيرانية في المنطقة."

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي