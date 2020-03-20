سياسي لبناني: كان لا بد من محاكمة الفاخوري في لبنان لينال عقابه وليس الإفراج عنه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده استعادت المواطن الأمريكي عامر الفاخوري، الذي كان مسجونا في لبنان بتهمة ارتكاب جرائم إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

من جهة أخرى، استدعى وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، اليوم الجمعة، السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، على خلفية قضية العميل الإسرائيلي إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان عامر الفاخوري.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، استمع حتي من السفيرة الأمريكية إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر الفاخوري من السفارة الأمريكية في عوكر إلى خارج لبنان.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس المحكمة العسكرية في لبنان، حسين عبد الله، تنحيه من منصبه كرئيس للمحكمة، على خلفية قضية إطلاق سراح عامر الفاخوري. يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

بالطبع تصريح الرئيس الأمريكي ترامب باستعادة العميل الإسرائيلي عامر فاخوري، له دلالة خاصة، وهي أنه كانت تجري هناك مشاورات بهذا الشأن على أعلى المستويات بين المسؤولين اللبنانيين والأمريكيين.

ويشير بدوي إلى أن خروج فاخوري بهذا الشكل المخزي للدولة اللبنانية، ينم عن ضغوطات أمريكية كبيرة مورست على لبنان، وهو أمر معيب بحق لبنان واللبنانيين وبحق كل الشهداء، وكان يجب محاكمته في لبنان لينال عقابه على ما فعله بحق الأسرى والشهداء اللبنانيين.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي