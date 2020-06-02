أمل أبو زيد: ضغوط سياسية واقتصادية على لبنان بسبب المعابر وتداخل الحدود اللبنانية -السورية

نفى المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، خبر تبني الحكومة قانون "سيزر" (قيصر) للعقوبات الأمريكية، وقال: إن الحكومة بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان.

يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

يجب علينا أن ننتظر الفترة القادمة حتى نحكم على هذا الموضوع بدقة. لكن برأيي الشخصي، سيكون هناك تأثيرات وانعكاسات لقانون قيصر على لبنان يمكن أن نختصرها بعدة نقاط: أولا: سيكون هناك ضغوط سياسية واقتصادية قاسية على لبنان، بسبب التداخل القائم على الحدود السورية اللبنانية، ومسألة المعابر وانخراط حزب الله في الحرب إلى جانب النظام السوري. ويتابع أبو زيد حديثه قائلا: ثانيا: الحكومة ستكون أمام وضع متأزم جديد بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن المساعدات المطلوبة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية.

وأضاف "ثالثا: العقوبات ستؤثر على لبنان أكثر من تأثيرها على "حزب الله"، لأن الأخير قد تكيف مع العقوبات، وأي ضغوط أمريكية إضافية يمكن أن تخنق لبنان الذي يعاني اليوم من أزمات مالية واقتصادية صعبة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي