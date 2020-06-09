خبير: أمريكا غير قادرة على مواجهة إيران والمقاومة في لبنان وتعوض بالضغوط وفرض العقوبات

نافذة على لبنان انسخ الرابط عماد الطفيلي 0 0

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كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مشروع قرار جمهوري في الكونغرس الأمريكي يطالب بوقف المساعدات الأمريكية إلى لبنان، وتشديد الضغوط الاقتصادية عليه، بالإضافة إلى اقتراح سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إعاقة التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا وإيران والعراق.

يقول الكاتب والمحلل السياسي، سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد: أعتقد أن الولايات المتحدة غير قادرة على مواجهة عسكرية ضد إيران أو ضد محور المقاومة أو ضد المقاومة في لبنان، وأمام هذا العجز الأمريكي، تلجأ إلى تعويض عجزها بفرض عقوبات اقتصادية وضغوط دولية وتوتير داخل الساحة اللبنانية. ومن الطبيعي أن فرض أي عقوبات اقتصادية على لبنان سيزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد. بدوره يقول المحلل السياسي رضوان الذيب في حديث لإذاعتنا: في ظل حكم ترامب وفريقه كل الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات، وستزداد الضغوط الأمريكية على لبنان وسوريا والعراق وإيران، والأوضاع الاقتصادية في لبنان صعبة جدا، وستزداد صعوبة وتعقيدا مع اتخاذ عقوبات أمريكية جديدة. وكل هذه الضغوط مرتبطة بموضوع القرار الإسرائيلي - الأمريكي بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل، وتدخل أيضا في سياق تنفيذ ترامب لكل الأجندة الإسرائيلية قبل الانتخابات الأمريكية. التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة. إعداد وتقديم: عماد الطفيلي