أسباب الاهتمام الصيني بالتعامل الاقتصادي مع لبنان؟

أعلنت السفارة الصينية في لبنان، أن الجانب الصيني ظل منذ فترة طويلة يعمل بنشاط على دفع التعاون العملي بين الصين ولبنان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

يقول رئيس تحرير موقع «الصين بعيون عربية» محمود ريا في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بشأن أسباب الاهتمام الصيني بالتعامل الاقتصادي مع بلد الأرز:

ويشير ريا إلى أن الصينيين أعلنوا عن هذا الأمر أكثر من مرة، بالإضافة إلى وجود العقلية اللبنانية المنفتحة، والقدرة التجارية الواسعة لدى اللبنانيين، والتي تفيد الصينيين في تسويق منتجاتهم. ناهيك عن النظام المصرفي اللبناني المهم الذي يمكن أن يفيد الصينيين كقاعدة تمويل متبادلة باتجاه الداخل الصيني واتجاه الدول الخارجية.

ولفت ريا إلى أن هذه مسائل مهمة جدا بالنسبة للصينيين لكي يبنوا في لبنان قاعدة اقتصادية مهمة. وهذا الأمر يتطلب استقرارا سياسيا واقتصاديا، ويتطلب اتخاذ تشريعات برلمانية لحماية الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وهذا الأمر يطالب به الصينيون بشدة، وهذا ما يعيق حاليا إقامة علاقات اقتصادية لبنانية صينية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي