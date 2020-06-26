أسباب الاهتمام الصيني بالتعامل الاقتصادي مع لبنان؟

يقول رئيس تحرير موقع «الصين بعيون عربية» محمود ريا في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بشأن أسباب الاهتمام الصيني بالتعامل الاقتصادي مع بلد الأرز:
لأن لبنان لديه موقع مهم جدا على الخارطة السياسية العالمية، وفي حال تم إقرار علاقات اقتصادية قوية مع الصين فإن هذا الأمر يشكل للصينيين مدخلا مهما باتجاه الشرق الداخلي العربي، ودول شمال إفريقيا والدول الأوروبية والمتوسطية وحتى داخل العمق الأوروبي.© AP Photo / Hussein Malla
ويشير ريا إلى أن الصينيين أعلنوا عن هذا الأمر أكثر من مرة، بالإضافة إلى وجود العقلية اللبنانية المنفتحة، والقدرة التجارية الواسعة لدى اللبنانيين، والتي تفيد الصينيين في تسويق منتجاتهم. ناهيك عن النظام المصرفي اللبناني المهم الذي يمكن أن يفيد الصينيين كقاعدة تمويل متبادلة باتجاه الداخل الصيني واتجاه الدول الخارجية.
ولفت ريا إلى أن هذه مسائل مهمة جدا بالنسبة للصينيين لكي يبنوا في لبنان قاعدة اقتصادية مهمة. وهذا الأمر يتطلب استقرارا سياسيا واقتصاديا، ويتطلب اتخاذ تشريعات برلمانية لحماية الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وهذا الأمر يطالب به الصينيون بشدة، وهذا ما يعيق حاليا إقامة علاقات اقتصادية لبنانية صينية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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