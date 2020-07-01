رفعت البدوي: القاضي مازح استشعر خطر الحرب الأهلية وأنقذ لبنان من الفتنة

قدّم قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور الجنوبية، محمد مازح، استقالته على أثر إحالته للتحقيق أمام جهاز التفتيش القضائي، والذي أثار ضجة كبيرة في البلاد بإصداره قراراً يمنع وسائل الإعلام اللبنانية من إجراء مقابلات صحافية مع السفيرة الأمريكية في لبنان.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

لا شك أن تصريحات السفيرة الأمريكية في لبنان التي تهدد السلم الأهلي في البلاد، قد استفزت القاضي محمد مازح، ودفعته ليصدر قراره الجريء الموجه لوسائل الإعلام اللبنانية بعدم استصرح السفيرة الأمريكية قبل الحصول على الإذن من الخارجية اللبنانية.

ويشير البدوي إلى أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق وزارة الخارجية اللبنانية، التي لم تتخذ إجراءات سريعة باستدعاء السفيرة الأمريكية وتوجيه تحذير لها منذ البداية، ولما كانت الأمور وصلت إلى هذا الحد.

ولفت البدوي إلى أن القاضي محمد مازح قد استبق انتفاضة كانت مهيأة لتقوم بوجه السفيرة الأمريكية، وهو قد استشعر الخطر القادم باكرا، في ظل الانقسام السياسي الحاد في لبنان. وكانت ستقابل هذه الانتفاضة بموقف مؤيد للسفارة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى اندلاع أعمال شغب وعنف وتخريب وصدام يمكن أن تؤدي جميعها إلى حرب أهلية، لذلك كان هذا الموقف الذي سحب فتيل هذه الأزمة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي