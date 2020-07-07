لماذا تتصرف الولايات المتحدة في لبنان بكل عنجهية؟

كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، عن توجيه السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، رسائل انتقاد قاسية لرئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، تتهمه بأنه ينفذ أجندة "حزب الله" اللبناني في الحكومة، رافضة انفتاح لبنان على التعاون مع العراق والصين.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد،:

يعتقد السفراء الأمريكيون الذين يعملون في لبنان، بأنهم بمقام الآمر الناهي، أو بمقام الحاكم السامي في البلد، لكن كل هذا التصرف يعود إلى تراخي المسؤولين اللبنانيين أمام ردع هذه الممارسات من قبل هؤلاء السفراء.

ويشير البدوي إلى أن ممارسات السفيرة الأمريكية هذه ليست لحالها، فهناك سفراء آخرون يمارسون نفس الأسلوب مع المسؤولين اللبنانيين. المطلوب إجراءات صارمة من قبل الخارجية اللبنانية تلزم البعثات الدبلوماسية حدودها المتعارف عليها مع البلدان، واحترام سيادة لبنان وكرامة المسؤولين في لبنان، وأن يُرفض التدخل في الشأن الداخلي اللبناني.

وأشار البدوي إلى أن الرئيس حسان دياب اتخذ قرارا بعدم الرد على السفيرة الأمريكية، وأصر على الاجتماع مع كل من الوفد الاقتصادي العراقي وكذلك مع الوفد الاقتصادي الصيني، انطلاقا من مصلحة لبنان التي تحتم عليه التفتيش عن سبل وقوارب النجاة لتجنب غرق سفينة الوطن، وإنقاذ البلاد طالما أن الولايات المتحدة ترفض مد يد المساعدة وتشدد الضغوط الاقتصادية على لبنان.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي