خبير لبناني: تعيين بديل فوري للوزير المستقيل يؤشر على رفض أي ضغوط خارجية أو داخلية

قال وزير الخارجية اللبناني المعين شربل وهبي، خلال مراسم التسلم والتسليم في وزارة الخارجية مع الوزير المستقيل ناصيف حتي، إنه لا يسعه إلا أن يعرب عن الامتنان للثقة التي أولاها له الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، ويأمل أن يستطيع مواكبة جهودهما.

هل تعيين البديل سريعا "فرمل" التداعيات المباشرة لاستقالة الوزير ناصيف حتي؟

يقول الخبير الدستوري والباحث السياسي، د. عادل يمين، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:

"بلا شك أن مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، إلى قبول استقالة الوزير حتي، ومن ثم خلال ساعات أيضا تعيين بديل له، إنما يؤشر على تمسك الرئيسين بالحكومة واستمرارها.

ويشير يمين إلى أنه من جهة ثانية، يشير هذا التصرف السريع للرئيسين إلى حرصهما الشديد على منع أي تداعيات لاستقالة الوزير حتي على مستوى الوضع الحكومي، وإعطاء إشارة على إصرار الرئيسين على مضي الحكومة في مسارها وبعملها ورفض أي ضغوط خارجية أو داخلية لإقالتها.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي