حمدان: قرار المحكمة الدولية باهت وهي من الأساس قائمة على باطل

تتناول حلقة اليوم من البرنامج آخر تطورات الأوضاع في لبنان، فيما يخص قرار المحكمة الدولية بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بإدانة سليم عياش بالمشاركة في الاغتيال، وتبرئة ثلاثة متهمين آخرين وتأكيد أن لا علاقة لسوريا وقيادة حزب الله بالعملية.

وقال أمين الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، إن هذه المحكمة من الأساس هي محكمة أجنبية قائمة على باطل، واستمر هذا الباطل، ليأتي بهذا الحكم الباهت، الذي يؤكد أن هذه المحكمة هي سياسية بالكامل، وقد كلفت الشعب اللبناني حوالي المليار دولار، وما بني على باطل فهو باطل.

وأكد حمدان ​أن "عملية التضليل المجرمة للتحقيق باغتيال رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​، التي أدت إلى اعتقالنا مع رفاقنا الضباط، ومن ثم اختطافنا لمدة 4 سنوات من قبل لجنة التحقيق الأجنبية، بقيادة ميليس وليخمان وأدواتهم الداخلية وفي مقدمتهم المدعو ​مروان حمادة​، أضاعوا معالم التحقيق الأساسية وسهلوا وأخفوا كافة الأدلة ،التي لولا تضليل التحقيق الذي استمر لمدة أربع سنوات، كانت ستؤدي إلى حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري وتنفيذ العدالة الحقيقية بالمجرمين الحقيقيين".

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي