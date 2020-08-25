خبيرعسكري: يبدو أن الإرهابيين يستيقظون ويطلقون عناصرهم لتفجير الوضع في لبنان

فجر إرهابي نفسه خلال محاصرة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي له في أحد المخيمات، في منطقة عكار شمالي لبنان. وتمت المداهمة على خلفية جريمة كفتون الكورة، التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص من أبناء البلدة.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

يبدو أن خطة بومبيو لتفجير الوضع اللبناني، ومحاصرة لبنان والمقاومة، التي تعثرت في مراحلها الآولى في مارس/ أذار 2019 ، لا تزال على الطاولة قيد التنفيذ.

ويشير حطيط إلى أن خطة وزير الخارجية الأمريكي تتضمن خمس مراحل، ومنها: إحداث الفراغ السياسي، والإنهيار النقدي كما هو حاصل الآن، والتفجير الأمني الذي بدأ للأسف منذ أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، والذي حاول المنفذون في ربيع العام الماضي أن يبدأوا به، لكنه كُشف، يبدو أنهم يستعيدون قواهم في هذا العام، ويطلقون الخلايا الإرهابية النائمة من أجل تفجير الوضع، وتأتي عملية كفتون في هذا السياق، والتي ذهب ضحيتها ثلاثة عناصر من أبناء البلدة ويعملون حراس بلدية، والتي استتبعت بمداهمة أحد المشتبه بهم والذي فجر نفسه في عكار.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي