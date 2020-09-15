هل تتكلل المشاورات النيابية بالإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية؟

بعد أن أنهى رئيس الجمهورية، ميشال عون، المشاورات النيابية، سيقيم الأجوبة التي حصل عليها من الكتل وسيتشاور مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، بأقرب وقت، بشأنها، ليبنى على الشيء مقتضاه.

لكن يبقى السؤال المهم: هل يتم إنقاذ تشكيل الحكومة في ربع الساعة الأخيرة، ويعاد تشكيل الحكومة إلى مساره الصحيح وبالتالي يتم إنقاذ المبادرة الفرنسية؟

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"يجب علينا أن ننتبه بأنه أمام الرئيس المكلف مصطفى أديب عقدتان لازمتان، أو حاجزان: الأول- هو الحصول على توقيع رئيس الجمهورية بالنسبة لتشكيلة الحكومة، وإذا حصل ذلك يتبقى الحاجز الثاني وهو في المجلس النيابي، ومن الممكن أن يتشكل تكتل من بين الأحزاب المشاركة في البرلمان، وأن تحجب الثقة إذا كانت تعارض هذه الحكومة، وهذا أمر طبيعي، لكن فليتحمل كل طرف مسؤوليته، وألا ترمى كل المسؤوليات على الرئيس المكلف، إنه أمر منافي لكل الأعراف والقوانين والدستور".

ويشير البدوي إلى أن الاتصالات التي حصلت حتى اللحظة يجري العمل فيها على حلحلة الموضوع وليس من مصلحة أحد تعطيل المبادرة الفرنسية، والوضع في لبنان لا يتحمل أي تأخير.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه اللحظة.

أعداد وتقديم: عماد الطفيلي